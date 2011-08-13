Украина может предложить Китаю корабли, танки, самолеты, радары

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал руководство КНР углублять сотрудничество с Украиной в области авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в ходе встречи с начальником Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Биндэ ЧЭНЕМ.

По мнению Н.АЗАРОВА, именно в авиакосмической отрасли сосредоточены наибольшие перспективы для военно-технического сотрудничества между КНР и Украиной.

«Особенно хотел бы обратить внимание на авиастроение. Китайской авиастроительной корпорации и украинскому предприятию «Антонов» необходимо углублять сотрудничество. Мы можем сотрудничать в создании тяжелого транспортного самолета», - отметил Н.АЗАРОВ.

Обращаясь к представителям китайской делегации, он также сообщил о состоявшейся вчера, 11 августа, презентации модернизированного украинским предприятием «Мотор Сич» вертолета Ми-8Т.

«Вчера я был на украинском предприятии, производящем двигатели для вертолетов и самолетов. Я был очень удивлен высокой экономичностью наших двигателей – по сравнению с зарубежными аналогами украинский двигатель при одинаковой мощности потребляет на 18% меньше горючего», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также выразил уверенность в развитии украинско-китайского сотрудничества в сфере разработки различных видов вооружений и военной техники.

«Мы могли бы сотрудничать в создании крупнотоннажных кораблей, танкостроении, разработке средств ПВО. Украина имеет большой потенциал в сфере радарной техники – знаменитый «Стелс» прекрасно определяется нашими радарами», - добавил премьер-министр.

Подытоживая, Н.АЗАРОВ отметил, что расценивает визит начальника Генштаба НОАК в Украину как серьезный шаг по активизации украинско-китайских взаимоотношений.

В свою очередь генерал-полковник Б.ЧЭНЬ отметил, что китайское руководство уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной.