Посол Финляндии приглашает украинских студентов на учебу

Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Украине Лаура РЕЙНИЛЯ приглашает украинских студентов на учебу в свою страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня во время празднования Дня Европы в Киеве.

По ее словам, образование в Финляндии очень высококачественное и бесплатное, в том числе и для иностранцев. Посол сообщила, что на сегодняшний день в Финляндии действует свыше 300 международных программ для обучения иностранных студентов.

Л.РЕЙНИЛЯ подчеркнула, что учеба проходит на английском языке, поэтому для того, чтобы попасть в Финляндию, нужно очень хорошо владеть английским языком. «Чтобы ехать в Финляндию, нужно очень хорошо знать английский язык», - отметила она.

Л.РЕЙНИЛЯ сообщила, что информацию об условиях учебы в Финляндии можно легко найти в Интернете. Кроме того, для учебы в этой стране не нужен договор между университетами – студент должен только успешно сдать соответствующие тесты.

В то же время посол отметила, что учеба для иностранцев бесплатная, но нужно иметь средства на проживание, поэтому лучше приезжать в Финляндию по европейским программам TACIS.

Она также отметила, что в октябре этого года Посольство Финляндии в Украине проведет информационный семинар для представителей всех вузов и студентов, чтобы проинформировать об условиях обучения в Финляндии.

Посол заметила, что сегодня в Финляндии учится около 6 тыс. иностранцев, из них больше всего – граждан Китая.

По словам Л.РЕЙНИЛЯ, украинцев в Финляндии учится очень мало – менее 10 человек, причем в основном они представители украинской диаспоры в этой стране. «Я хотела бы, чтобы Финляндия стала более открытой для украинских студентов», - отметила посол.