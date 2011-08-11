Миссия МВФ будет в Киеве в конце августа

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину с 29 августа по 9 сентября.

Об этом говорится в пресс-релизе представительства МВФ в Украине, переданного УНИАН, со ссылкой на его руководителя Макса АЛЬЕРА.

"В период с 29 августа по 9 сентября Украину посетит миссия МВФ под руководством господина Таноса АРВАНИТИСА с целью продолжения дискуссий по поводу второго пересмотра выполнения программы в рамках соглашения stand-by и консультаций 2011 года в соответствии со статьей IV", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 21 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя результаты переговоров министров финансов и энергетики Украины в Вашингтоне 17-18 июня, сообщил, что приезд миссии МВФ в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в сентябре.

Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявил глава представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.