Завершено строительство крупнейшей в мире плотины

В Китае в провинции Хубэй завершено строительство крупнейшей в мире дамбы "Три ущелья" (Three Gorges Dam), сообщает информационное агентство "Синьхуа". Длина сооружения на реке Янцзы составляет 2309 метра, высота - 185 метров. Последний цементный блок дамбы был установлен в 9 утра.

К 2008 году на дамбе планируется запустить гидроэлектростанцию, которая будут вырабатывать 85 миллиардов киловатт электроэнергии в год. В дальнейшем ее мощность предполагается увеличить до 100 миллиардов киловатт.

Стоимость сооружения - около 25 миллиардов долларов. Строительство дамбы началось в 1997 году и было завершено на 10 месяцев раньше запланированного срока, обращает внимание информационное агентство. При этом дамба фактически начала функционировать в 2003 году, а в 2005 на нее уже начали пускать туристов. Из зоны затопления, вызванного строительством дамбы, было переселено более 1,3 миллиона человек.

Лента.ру