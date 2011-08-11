Поляки предпочитают швейцарские франки

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ 9 августа подписал принятый парламентом в рекордные сроки закон, разрешающий полякам покупать иностранную валюту для оплаты валютных кредитов в частных обменниках, где курс обычно ниже, чем в банках.

Согласно сообщению канцелярии польского президента, которым располагает УНИАН, этот закон вступит в силу в конце августа и будет распространяться не только на новые кредиты, но и на действующие.

«Изменения предусматривают, что банк не сможет в таком случае требовать дополнительных оплат, комиссий или дополнений к договору, что имеет место сейчас», - отмечает канцелярия.

Кроме того, закон обяжет банки вписывать в кредитный договор минимальный и максимальный курс продажи валюты для оплаты кредита (spread).

«Важно, чтобы в ситуации, когда польское государство не на все может влиять, оно хотя бы частично способствовало улучшению ситуации польских граждан», - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ, комментируя закон.

Он отметил, что наблюдающийся рост курса швейцарского франка, который до кризиса 2008 года был самой популярной среди поляков валютой кредитования, связан с ухудшением экономической ситуации в мире.

В то же время польская Gazeta Wyborcza назвала минимальной выгоду поляков от нового закона, который прошел через парламент всего за три недели.

По оценкам цитируемых газетой экспертов, новые правила позволят ежемесячно экономить меньше 10 долларов на каждых 35 тыс. долларов кредита.

Кроме того, по данным газеты, у большинства обменников уже нет на продажу швейцарских франков, а те, у которых они остались, продают по курсу, приближенному к банковскому.

Как сообщал УНИАН, задолженность 1,5 млн. поляков по ипотечным кредитам на начало текущего года составляла почти 95 млрд. долларов, большая часть из которой – в швейцарских франках.

Швейцарская валюта, которая начала резко расти после начавшихся в августе массовых распродаж на мировых фондовых площадках, вчера установила исторический рекорд к польскому злотому – выше 4 злотых за франк.