Путин и Саакашвили: Олимпиада в Сочи укрепит мир на Кавказе

Президенты России и Грузии Владимир Путин и Михаил Саакашвили в разговоре по телефону выразили уверенность, что проведение зимней Олимпиады-2014 в российском городе-курорте Сочи поможет укреплению мира и взаимопонимания на Кавказе, сообщила пресс-служба Кремля.

Российско-грузинские отношения осложнились в сентябре минувшего года, когда в Грузии были задержаны пятеро российских военнослужащих, четырем из которых грузинские власти предъявили обвинение в шпионаже. Одной из главных "болевых точек" во взаимоотношениях двух стран остаются непризнанные республики Южная Осетия и Абхазия, в одностороннем порядке объявившие о выходе из состава Грузии.

Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор президентов состоялся по инициативе грузинской стороны. Саакашвили, поздравив Путина с победой Сочи, назвал это большим успехом России.

"С обеих сторон была выражена уверенность, что проведение на юге России столь масштабного мероприятия мирового значения благоприятно скажется на ситуации во всем регионе, будет способствовать укреплению мира и взаимопонимания на Кавказе", - говорится в сообщении

РИА "Новости"