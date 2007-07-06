Шредер получил от Путина только стакан водки

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер опроверг слухи о получении денежных чеков от президента России Владимира Путина.

Шредер считает, что Владимира Путина нельзя назвать демократичным политиком. «Путин ведет страну достаточно тяжелым путем», - сказал он. При этом экс-канцлер высказал надежду, что после ухода президента РФ с поста на Западе будут говорить, что период его правления был великим для России.

В интервью журналу Корреспондент Шредер рассказал, что несмотря на критику Путина со стороны США и ЕС, он остается с российским президентом друзьями.

Комментируя заявления американских политиков о том, что он получал деньги от президента РФ за строительство газопровода, Шредер сказал: «Все, что я получил от Путина, - это стакан водки. Не бутылку – стакан».

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