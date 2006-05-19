Ющенко завершил визит в Болгарию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил свой рабочий визит в Болгарию и возвращается в Киев.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Главы государства.

В Варне состоялся ряд двусторонних встреч В.ЮЩЕНКО с Президентами стран Центральной Европы – участниками 13-й встречи лидеров стран региона.

У Президента Украины были беседы с Президентом Болгарии Георги ПИРВАНОВЫМ, Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ, Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ, Президентом Чехии Вацлавом КЛАУСОМ.

Стороны обсудили европейскую интеграцию, коснулись вопроса инициатив Украины по энергетической политике безопасности. Речь также шла о расширении двустороннего сотрудничества в разных отраслях.