США оказывают давление на Китай

Министр финансов США Джон Сноу призвал оказывать "безжалостное давление на Китай", требуя повышения курса юаня. Такое заявление он сделал в интервью американскому телеканалу CNBC. Министр высказал разочарование тем, как Пекин проводит финансовую реформу в части установления более гибкого курса юаня. "Мы должны безжалостно давить на Китай. Реформы проводятся слишком медленно. Ускорить их - в интересах самого Китая и всей мировой экономики", - заявил Дж.Сноу.

Кроме того, Дж.Сноу отверг обвинения в искусственном занижении курса доллара, которые звучат в адрес правительства в течение последних месяцев. "Мы выступаем за сильный доллар", - заверил министр.

В июле 2005 г. Китай официально объявил об отказе от фиксированного курса обмена юаня. Тем не менее, США, имеющие огромный дефицит торгового баланса с Китаем, считают, что Пекин искусственно занижает стоимость своей валюты, делая экспорт дешевле, а значит - привлекательнее. По мнению некоторых американских производителей, курс юаня на 40% ниже его реальной стоимости. В мае 2006г. под угрозой санкций на импорт со стороны США Китай обязался предпринять необходимые меры, чтобы рыночная стоимость юаня совпадала с реальной.

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