Китай: миру нужна новая резервная валюта

Крупнейший кредитор США Китай обрушился с резкой критикой на власти США за неспособность предотвратить падение рейтинга Standard & Poor`s и выразил уверенность, что миру нужна другая резервная валюта, способная заменить доллар, сообщает Синьхуа.

Прошли времена, когда США могли "занять себе выход из проблем, которые они сами и создают, - пишет агентство. - В мире должна быть новая резервная валюта, которая заменит доллар".

О необходимости новой резервной валюты неоднократно говорили российские власти, напоминает Би-би-си, и предлагали в качестве варианта российский рубль.

Реакция Индии на снижение рейтинга США также была негативной, в то время, как Япония и Южная Корея выразили уверенность, что американские гособлигации по-прежнему заслуживают доверия.