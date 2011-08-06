Прокуратура Варшавы подтвердила, что экс-вице-премьер повесился

Варшавская прокуратура официально подтвердила, что бывший вице-премьер и вице-спикер парламента Польши Анджей Леппер покончил жизнь самоубийством, повесившись, передает Радио «Свобода».

По словам следователя, предсмертной записки политик не оставил.

"На данный момент мы можем сказать лишь то, что первые следственные действия дают повод предполагать, что причиной самоубийства могли быть финансовые проблемы. Однако это, подчеркиваю, предварительная версия", - сказал следователь.

Как сообщалось, 57-летнего А.Леппера нашли мертвым вечером 5 августа в варшавском офисе партии "Самооборона", создателем и лидером которой он был.

А.Леппер стал известен в начале 1990-х, когда организовал вместе с другими фермерами ряд блокад дорог и госучреждений в знак протеста против политики государства в области сельского хозяйства. В 2001 году партия "Самооборона" получила третий результат в парламентских выборах, а ее лидер стал вице-спикером Сейма, а затем вице-премьером.

Из-за ряда громких скандалов и судебных процессов несколько лет назад А.Леппер отошел от активной политической деятельности и начал заниматься бизнесом в сфере привлечения польских предпринимателей на белорусский рынок.