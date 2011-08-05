Венгрия обвиняет трех экс-премьеров в неэффективной политике

Нынешняя власть Венгрии обвиняет трех прежних глав правительств - Петера Медьеши, Ференца Дюрчаня и Гордона Байнаи - в «уголовно»-неефективном управлении экономической политикой страны в период 2002-2009 гг. Об этом пишет Financial Times.

Государственный долг Венгрии вырос за время правления социалистов с 53-х процентов ВВП до 80-ти.

Оппозиционные партии осуждают намерения власти прибегнуть к уголовному преследованию прежних глав правительств, потому что видят за ними попытку правительства премьер-министра Виктора Орбана ослабить социалистических конкурентов и укрепить свою власть после выигрыша 2/3 парламентского большинства в прошлом году. Если правительству удастся провести законодательные изменения, которые позволят официально обвинить прежних правительственных чиновников, - это создаст международный прецедент, когда должностные лица несут уголовную ответственность за результаты свои политики.

Такая попытка, пишет издание, имеет некоторые параллели с ситуацией в соседней Украине. Юлия Тимошенко, прежний премьер-министр предстала перед судом - по словам ее соратников, по политическим мотивировам - за газовое соглашение 2009 года, которое она подписала с Россией, что нанесло ущерб государству, по подсчетам прокуратуры, в размере 190 миллионов долларов США.

Господин Дюрчань, премьер-министр Венгрии в 2004-2009 гг., который, как широко известно, является главной мишенью политических конкурентов, отрицает преступления. "Это - часть сложной политической игры, (чтобы дискредитировать меня), что проводится правящей партией", - сказал он Financial Time, комментируя ситуацию.

Господин Дюрчань сначала признал, что его решение продолжать высоко-дефицитную политику было экономически некорректным. Но в этом он обвиняет курс, начатый при первой администрации правящей сейчас партии Фидес в 1998-2002 гг., когда правительство запустило субсидирование ипотечных кредитов. Экс-премьер считает, что Фидес должна разделить с социалистами ответственность за рост государственного долга.