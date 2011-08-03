Обама: Америка будет жить по средствам

Президент США Барак Обама заявил, что законопроект о повышении потолка госдолга, который он подписывает, - это первый шаг, гарантирующий, что Америка будет жить по средствам, но для восстановления экономики страны необходимо сделать больше.

Обама добавил, что специальный двусторонний (республиканцы и демократы) комитет выработает проект реформы налогообложения, которая будет после этого закреплена законодательно.

Американский лидер сказал, что необходимо найти "сбалансированный подход", при котором более богатая часть населения страны будет платить больше налогов, что позволит сократить дефицит бюджета, приводит слова президента США РосБизнесКонсалтинг.