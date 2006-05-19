Состоялась встреча президентов Украины и Австрии

В Варне состоялась двусторонняя встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Республики Австрия Хайнцем ФИШЕРОМ.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы Украинского государства.

Во время встречи стороны отметили положительные сдвиги Украины на пути дальнейших демократических преобразований. Речь, в частности, шла о демократичности последних выборов в Украине и процессе создания парламентской коалиции. В этом контексте Президент Украины отметил, что уже на будущей неделе ожидает от участников переговоров первый совместный проект единого политического соглашения демократической коалиции.

Со своей стороны, Х.ФИШЕР отметил, что Австрия поддерживает Украину в ее евроатлантических устремлениях. По его словам, австрийская сторона также обещает поддержать инициативы Украины относительно ее интеграции в Европейский Союз.

На встрече с украинской стороны присутствовал глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК.