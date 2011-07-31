Вулкан на Сицилии засыпал пеплом ближние города

Вулкан Этна, расположенный на итальянском острове Сицилия, восьмой раз с начала текущего года возобновил свою активность, которая на этот раз сопровождалась выбросами фонтанов лавы высотой 450-500 метров.

Как передает РИА «Новости», специалисты из Национального института геофизики и вулканологии Италии зафиксировали возобновление активности Этны в зоне юго-восточного кратера вчера около 20.00 по местному времени, которая достигла своего пика около 23.30.

Извержение сопровождалось сильной вибрацией земной поверхности, громким гулом и выбросами раскаленной лавы.

Кроме того, вулканологи зарегистрировали выброс вулканического пепла, который был унесен ветром на восток и затем выпал в ряде городов у подножия Этны.

Тем не менее, активность вулкана пока никак не повлияла на работу международного аэропорта Фонтанаросса, расположенного близ города Катания.

Специалисты сицилийского отделения Национального института геофизики и сейсмологии продолжают наблюдение за активностью Этны.