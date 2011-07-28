Греческие военные осмотрели Севастополь

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ сегодня в Севастополе встретился с греческой военной делегацией, возглавляемой командующим ВМС Греческой Республики вице-адмиралом Димитриосом ЭЛЕФСИНИОТИСОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, В.МАКСИМОВ во время встречи отметил, что флоты сотрудничают с 1995 года, и он «очень доволен взаимоотношениями между флотами Украины и Греческой Республики».

По словам адмирала, греческие военные моряки постоянно принимают участие в украинско-американских учениях серии «Си Бриз», корабли ВМС Греции часто заходят с визитами в украинские порты, а представители украинских ВМС являются желанными гостями в греческих портах, в частности, в военно-морской базе Суда-Бей.

Командующий Украинского флота высказался за дальнейшее расширение сотрудничества, в частности, в вопросах военно-технического сотрудничества, обмена опытом в подготовке экипажа подводной лодки, курсантов высших военно-морских учебных заведений, а также будущего участия представителей ВМС Украины в операции ЕС по борьбе с пиратством «Аталанта».

Командующий ВМС Греции поблагодарил украинского коллегу за теплую атмосферу, которая сопровождает визит греческой делегации в Севастополь. «Считаю, что мой нынешний визит в Севастополь является точкой обновления отношений между ВМС Греции и ВМС Украины, и не только в плане обмена визитами кораблей, которые будут всегда гостеприимно приняты. Мы готовы к разностороннему сотрудничеству с украинским военным моряком, и уверен, что в дальнейшем оно будет укрепляться и развиваться», - подчеркнул вице-адмирал.

В рамках визита в Севастополь члены греческой делегации также посетили Контактный пункт ВМС Украины в операции «Активные усилия» и Академию ВМС имени П.С. Нахимова, исторические и выдающиеся места города и Крымского полуострова.

Делегацию сопровождает военный атташе при посольстве Греческой Республики в Украине полковник Василеиос АГОРОГИАНИС.

Официальный визит делегации ВМС Греческой Республики в Крым и Севастополь будет продолжаться до 30 июля.