Норвежский убийца неделю пробыл в Беларуси

Подозреваемый в совершении двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик посещал Белоруссию, сообщает Би-би-си.

"В Государственный пограничный комитет обращаются представители средств массовой информации с просьбой сообщить о факте пересечения границы гражданином Норвегии Андерсом Брейвиком", говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте комитета.

"Информируем, что по данным Госпогранкомитета гражданин Норвегии Андерс Брейвик действительно посещал Беларусь в 2005 году".

По данным пограничников, Брейвик прибыл в национальный аэропорт "Минск" как турист рейсом из Вены 4 марта и вылетел обратным рейсом 11 марта 2005 года по действительным документам.

"Оснований для непропуска через границу, а также претензий к гражданину Андерсу Брейвику по поводу нахождения на территории Республики Беларусь не имелось", говорится в сообщении.