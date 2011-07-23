Польская полиция задержала подозреваемого в четырех взрывах

Польская полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении серии взрывов самодельных бомб в Кракове, сообщает корреспондент РИА "Новости".

За последние несколько недель здесь произошли четыре таких взрыва, травмы получили пять человек. В понедельник полиция опубликовала фоторобот подозреваемого: на нем представлен мужчина 25-30 лет.

По уверениям полиции, практически нет сомнений в том, что именно задержанный виновен в организации взрывов. При аресте у него обнаружена еще одна самодельная бомба, которую он хотел использовать, сообщают СМИ.

Он жил в районе, где прогремели три из четырех взрывов, пользовался хорошей репутацией среди соседей и не вызывал подозрений.

Взрывы самодельных бомб в Кракове начались 29 июня - возле жилого дома пострадали 55-летняя женщина и ее 22-летний сын. Второй взрыв прогремел в тот же день у другого частного дома - его владелец получил легкие ранения. Третий взрыв произошел 14 июля: пострадавший обнаружил бомбу в посылке, прикрепленной к двери его дома. Четвертый теракт преступник осуществил в воскресенье утром - ранения получил 65-летний житель Кракова.