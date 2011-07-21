В Германии ликвидировали могилу нациста №2

Власти Германии в ночь на 20 июля вскрыли могилу одного из сподвижников Гитлера, заместителя фюрера по НСДАП Рудольфа Гесса. С согласия родственников его останки были эксгумированы. Их сожгут и развеют прах над морем. Акция была предпринята в целях борьбы с неонацистами, для которых могила Гесса в баварском Вунзиделе стала местом паломничества, пишет Лента.ру по материалам Suedeutche Zeitung.

Местные власти отказались продлять договор аренды на место для могилы, постановив, что останки Рудольфа Гесса могут покоиться на евангелическом кладбище в Вунзиделе только до 5 октября 2011 года. Эксгумации Гесса долго противились его потомки. Один из внуков даже намеревался подать в суд на муниципалитет Вунзиделя. В конце концов, сторонам удалось достигнуть компромисса.

Рудольф Гесс был одним из самых близких и доверенных людей Адольфа Гитлера. Гитлер диктовал ему текст Mein Kampf в 1924 г. в тюремной камере. Долгое время Гесс считался вторым человеком в Национал-социалистической немецкой рабочей партии и самым вероятным после Геринга преемником фюрера.

Однако 10 мая 1941 года на самолете Bf-110D Рудольф Гесс в одиночку перелетел в Англию, чтобы попытаться склонить британские власти к заключению мира с Германией. Для Гитлера известие о перелете оказалось полной неожиданностью. В итоге было официально объявлено, что Гесс сошел с ума.

После войны Нюрнбергский трибунал приговорил Гесса к пожизненному заключению. Около 40 лет он провел в тюрьме Шпандау (Берлин), из которых 21 год был единственным заключенным во всей тюрьме. В 1987 году его нашли повешенным в камере. Тюрьму после его смерти снесли.