Грузинские вина в России пьют лишь в Кремле

Российская власть начала уничтожать тысячи бутылок грузинского вина, настаивая, что они содержат пестициды и тяжелые металлы. Грузинское правительство это называет наказанием за его политику. Однако грузинское вино до сих пор продается в буфетах в Кремле, что признал пресс-секретарь президента Виктор Хреков."В свое время мы закупили большую партию вина, к которой мы не имеем никаких претензий. Вина, которые продаются на объектах отдела президентской собственности прошли все виды контроля - санитарного, аграрного и тому подобное. Это вино до сих пор продается в кремлевских буфетах", - сказал он.

ВВС