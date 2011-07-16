Путина лишили престижной премии

Оргкомитет немецкой политической премии "Квадрига" отменил свое решение о присуждении награды премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ.

Поводом для отзыва премии стала критика как со стороны ряда членов оргкомитета, так и средств массовой информации, сообщает «Сегодня» со ссылкой на Agence France-Presse.

Как отмечает газета Frankfurter Allgemeine, в 2011 году, таким образом, премия присуждаться не будет.

Организатором премии "Квадрига" является частное объединение Werkstatt Deutschland. Награда присуждается общественным и политическим деятелям, признанным экспертами объединения "образцом в деле распространения просвещения, приверженности общественному благу, ответственности и самоотдачи".

После присуждения награды за 2011 год В.ПУТИНУ оргкомитет покинули сразу трое членов жюри – лидер "зеленых" Джем ОЗДЕМИР, основатель "Википедии" Джимми УЭЙЛС и историк Гейдельбергского университета Эдгар ВОЛЬФРУМ.

Присуждение премии В.ПУТИНУ подверглось жесткой критике и вне Werkstatt Deutschland.

Так, уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус ЛЕНИНГ выразил недоумение по поводу выбора жюри и обвинил В.ПУТИНА в разрушении демократии, ограничении свобод и росте коррупции в России.

На отзыв "Квадриги" уже отреагировали в правительстве РФ. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что решение Werkstatt Deutschland не повлияет на отношения Москвы и Берлина.

До В.ПУТИНА лишь двоим выходцам из стран бывшего СССР удавалось стать лауреатами «Квадриги». В разные годы обладателями премии становились экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и единственный президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ.