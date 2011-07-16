В Нидерландах обвалилась телерадиовышка

Короткое замыкание и возникший вслед за этим пожар привели к обрушению верхней части телерадиовещательной башни-передатчика в городе Хогерсмилде (провинция Дренте) на востоке Нидерландов.

300-метровое строение было одним из самых высоких в стране, сообщает NEWSru.

При обрушении никто не пострадал, поскольку пожарные, пытавшиеся справиться с огнем, успели покинуть опасный объект, а территория вокруг передающей станции была к тому моменту огорожена полицией.

Однако в результате выхода из строя башни-передатчика около 80% территории страны остались без радиовещания в FM-диапозоне. Радиостанции оперативно перешли на вещание он-лайн через кабельные системы и на средних волнах через другие ресурсы, сообщает ИТАР-ТАСС.