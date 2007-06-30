Грузия и Южная Осетия обменялись минометными обстрелами

Из Грузии и Южной Осетии приходят противоречивые сообщения о ситуации в зоне конфликта. Так, Комитет по информации и печати РЮО сообщает о минометном обстреле жилых кварталов Цхинвали и сел Квернет и Кусрет. Есть сведения, что в результате этих обстрелов ранены двое мирных жителей.

В свою очередь, грузинская сторона заявляет об обстрелах со стороны югоосетинских военных: по данным телекомпании "Имеди", огонь из минометов и автоматического оружия ведется с осетинских позиций в направлении Большого Лиахвского ущелья и села Хеити. Тележурналисты сообщают, что обстреливаются и посты российских миротворцев.

"Новости-Грузия" сообщают об интенсивной стрельбе в районе грузинского села Тамарашени. Данных о потерях грузинской стороны не поступало.

Лента.ру