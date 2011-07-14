Французы празднуют День взятия Бастилии
08:25, 14 июля 2011Мир
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В Париже - масштабный парад
Масштабный парад пройдет сегодня в Париже по случаю главного национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в параде будут участвовать около 7 тысяч военных и более 300 единиц боевой техники. В небе над французской столицей пролетят самолеты и вертолеты войсковых и спасательных подразделений.
Вечером будет праздничный фейерверк, а на Марсовом поле, перед Эйфелевой башней, состоится большой бесплатный концерт, который, как ожидается, соберет не менее 700 тысяч зрителей.
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