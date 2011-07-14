Французы празднуют День взятия Бастилии

Масштабный парад пройдет сегодня в Париже по случаю главного национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в параде будут участвовать около 7 тысяч военных и более 300 единиц боевой техники. В небе над французской столицей пролетят самолеты и вертолеты войсковых и спасательных подразделений.

Вечером будет праздничный фейерверк, а на Марсовом поле, перед Эйфелевой башней, состоится большой бесплатный концерт, который, как ожидается, соберет не менее 700 тысяч зрителей.