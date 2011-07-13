Еврокомиссия даст Грузии 50 млн. евро

Еврокомиссия предоставит Грузии помощь в 50,73 млн. евро в течение 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Помощь планируется использовать на реализацию утвержденного сегодня Еврокомиссией ежегодного Плана действий для Грузии.

Деньги, в частности, планируется потратить на поддержку уголовной судебной системы, решение конфликтов и внутренних перемещенных лиц в Грузии (на сегодняшний день количество внутренних перемещенных лиц в стране составляет около 250 тыс. человек).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, Еврокомиссия утвердила ряд ежегодных Планов действий для стран – восточных соседей ЕС и приняла решение о выделении средств на их реализацию. Так, Украина получила 30 млн. евро на институциональные реформы, Молдова – 78,6 млн. евро на реформы в энергетике и судебную реформу.