У Путина говорят, что о полном отказе от Ан-24 речь не идет

Вопрос о полном прекращении эксплуатации Ан-24 в России не стоит.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта России.

«Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минтрансом России рассматривается возможность вывода самолетов Ан-24 из эксплуатации на регулярных воздушных линиях. При этом не ставится вопрос о полном прекращении полетов данного типа воздушных судов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты данного типа могут продолжать использоваться при нерегулярных, чартерных перевозках до выработки назначенного ресурса.

Минтранс России также отмечает, что дальнейшая эксплуатация Ан-24 после 1 января 2012 г., как и в случае с самолетом Ту-134, связана с необходимостью дооборудования этих самолетов системами предупреждения столкновения в воздухе и предупреждения столкновения с землей.

По информации Росавиации, указанными системами оборудовано незначительное количество самолетов. В том случае, если авиакомпании не сумеют модернизировать самолеты, их эксплуатация будет прекращена с 1 января 2012 г. Всего в авиакомпаниях Российской Федерации эксплуатируется 99 воздушных судов указанного типа.

Как сообщал УНИАН, 11 июля президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил запретить эксплуатацию самолетов Ан-24 в России.

Напомним, 11 июля в Томской области в 14 километрах от города Стрежевого совершил аварийную посадку на реке Обь самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершавший рейс Томск–Сургут. На борту судна находилось 33 пассажира, включая грудного младенца и 4 членов экипажа. 6 человек погибли.

23 июня президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ после катастрофы Ту-134 в Карелии дал поручение Минтрансу проанализировать вопрос о выводе Ту-134 из эксплуатации с регулярных рейсов со следующего года. При этом он подчеркнул, что это решение не вызвано авиакатастрофой в Карелии.