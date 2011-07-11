Из-за ДТП со стиролом эвакуируют город
23:16, 11 июля 2011Мир
1910 0
Трейлер вез груз через Болгарию
Около 350 жителей болгарского города Дебелец были эвакуированы в связи с разливом токсичных отходов из турецкого трейлера, попавшего в ДТП, сообщает Газета.ру.
Городской муниципалитет принял решение о частичной эвакуации населения города Дебелец, расположенного всего в 230 километрах к востоку от столицы Болгарии. Власти ожидают, что около двух тысяч человек покинут свои дома самостоятельно. Всего в городе живет 4,5 тысячи человек.
Трейлер, следовавший из Турции, перевозил стирол, однако из-за пробоины более четырех тонн токсичного вещества вылилось в воду.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter