Китайцы просят дать право на второго ребенка

Китайская провинция Гуандун обратилась к правительству с требованием смягчить законодательство, запрещающее семьям иметь более одного ребенка, сообщает Би-би-си.

Власти Гуандун предлагают правительству страны разрешить некоторым семьям заводить второго ребенка.

Гуандун считается самой богатой и самой густонаселенной провинцией страны: количество жителей этого региона достигает 100 млн человек. Однако, как сообщают власти провинции, в последнее время численность населения начала сокращаться.

Однако, в целом, население КНР продолжает расти, и, по заявлениям официальных лиц, правительство в ближайшее время менять политику "одна семья – один ребенок" не намерено.