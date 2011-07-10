Убит знаменитый аргентинский певец

Один из самых известных в Латинской Америке исполнителей народных песен, аргентинский поэт и певец Факундо Кабраль был застрелен в столице Гватемалы, сообщает Би-би-си. 74-летний Кабраль был убит по дороге в международный аэропорт Гватемалы. Неизвестные открыли огонь по его машине из автоматического оружия.

Полиция выясняет, было ли нападение попыткой ограбления, или это была спланированная атака на певца, который прилетел в Гватемалу по приглашению местного бизнесмена и выступил в столице с концертом.

Убийство Кабраля вызвало возмущение по всей Латинской Америке. К месту его гибели люди несут живые цветы.

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, узнав о случившемся, сказала, что потрясена убийством.

"Венесуэла скорбит вместе с Аргентиной", - заявил венесуэльский лидер Уго Чавес.

Глава Гватемалы Альваро Колом распорядился провести тщательное расследование убийства и наказать виновных. По его словам, он поручил это дело лучшим следователям страны.