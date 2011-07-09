Каддафи угрожает Европе войной за бомбардировки НАТО

Лидер Ливии Муамар КАДДАФИ угрожает направить в Европу несколько сотен ливийских военных, чтобы отомстить западным странам за направленную против него военную кампанию НАТО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

"Вы пожалеете (о содеянном), когда война придет в Европу", - заявил М.КАДДАФИ, выступая перед многотысячной толпой сторонников в окружённом пустыней городе Сабха в 800 километрах к югу от столицы страны Триполи.

По словам М.КАДДАФИ, Сицилия, Канарские и некоторые другие острова Средиземного моря являются исконно арабскими территориями и должны быть "освобождены".

"Мы не боимся их. У нас нет иного выбора, кроме как сопротивляться, стать мучениками и бороться до самого конца", - заявил М.КАДДАФИ.

Ранее сообщалось, что самолеты стран НАТО, участвующие в операции "Объединенный защитник" в Ливии, за пятницу совершили 134 вылета, в том числе 46 боевых, уничтожив один танк и командно-контрольный центр, а также ряд другой военной техники, вооружений и объектов.

Сегодня ночью в районе резиденции лидера Ливии прогремели два мощных взрыва.

С середины февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет М.КАДДАФИ, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и делающую возможным иностранное военное вмешательство в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

Руководство кампанией в Ливии 31 марта полностью перешло к представителям командования НАТО. Как заявляет руководство Североатлантического альянса, цель операции "Объединенный защитник" - обеспечение эмбарго на поставки оружия, бесполетной зоны и мер по защите гражданского населения. Мандат на операцию истекал 27 июня, но 1 июня НАТО продлила операцию на 90 дней - до конца сентября.