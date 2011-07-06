В Москве уже намекают, что Нафтогаз может разве что «сдаться» Газпрому

В единой компании российского «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины» украинская сторона может получить блокирующий пакет, непропорциональный внесенной доле.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал президент фонда «Институт энергетики и финансов» Владимир ФЕЙГИН (Россия).

«Когда говорится об объединении, то речь идет о полном объединении активов. Предположим, «Нафтогазу» предоставляется доля в «Газпроме» и таким образом создается единая компания, в которую будут вовлечены все активы, включая ГТС Украины», - сказал В.ФЕЙГИН.

Отвечая на вопрос, на каких условиях может произойти такое объединение, он сказал: «По моим представлениям, создается новая компания, в которой есть доли. Если «Нафтогаз» меньше, чем «Газпром», то в этой единой компании украинская сторона получит 10-15%, в зависимости от международной оценки стоимости компаний».

Он отметил, что именно это является предпосылкой для снижения цены на российский природный газ для Украины.

В то же время В.ФЕЙГИН отметил, что права сторон могут быть непропорциональными внесенным долям.

«Существуют пути, как партнеры решают вопросы. Могут миноритарные акционеры иметь права блокировать решения непропорционально своим долям», - сказал он.

По словам В.ФЕЙГИНА такие механизм «не очень приняты в российском законодательстве» но в мировой практике есть соглашения акционеров, которые обосновывают особые условия при управлении этой компанией.

Эксперт отметил, что в таких случаях разрабатываются специальные соглашения, которые регулируют и отображают желания сторон.

«Это не просто объединения по принципу: кто больше, тот и прав. Это, как в демократии – это не только власть большинства, но и соблюдение прав меньшинства», - сказал он.

Он считает, что одной из причин, почему Украина не соглашается с созданием единой компании, это законодательный запрет передавать контроль над ГТС третей стороне. По его словам, для решения этого вопроса должна быть политическая воля, которая позволит изменить законодательство.

В.ФЕЙГИН сомневается, что в близкой перспективе стороны смогут договориться по созданию единой компании.

По его мнению, когда речь идет о создании СП, речь идет о сотрудничестве по различным проектам, например, добыча метан из угольных пластов.

Как сообщал УНИАН, 30 июня председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что в переговорах с Украиной создание газотранспортного СП рассматривается российской стороной как первый шаг к слиянию двух компаний («Газпрома» и «Нафтогаза Украины» – УНИАН), и без него невозможно изменить формулу цены на газ для Украины.

При этом глава «Газпрома» подчеркнул, что в украино-российских переговорах создание СП и ценовые условия – это одна тема, а создание единой компании – другая.

«На самом деле то, что касается СП и ценовых условий, как вы понимаете, – это совершенно другая история, совершенно не та, о которой говорилось в отношении единой компании», - уточнил он.

Как сообщалось, ранее А.МИЛЛЕР заявлял, что цена на российский газ для Украины по долгосрочным контрактам в четвертом квартале 2011 года может составить 500 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.