Очередное землетрясение в Японии

По меньшей мере 7 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего в ночь на четверг в префектуре Нагано в центральной части Японии.

Как передает РИА «Новости», землетрясение, магнитуда которого, по пересмотренным данным Метеорологического агентства, составила 5,4, произошло в 08.18 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 170 километрах к северо-западу от Токио и на глубине 4 километров.

По данным пожарных, все пострадавшие - жители города Мацумото в возрасте от 40 до 70 лет.

Угрозы возникновения цунами после землетрясения нет.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта на северо-востоке Японии, вызвав цунами высотой более 10 метров. Число жертв стихии, по последним данным, приближается к 15,5 тысячам человек.

После землетрясения и цунами на японской АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг АЭС, ввести запрет на нахождение людей в зоне отчуждения, а также направить настоятельные рекомендации по эвакуации жителей ряда районов, расположенных в радиусе 30 километров и более от АЭС.