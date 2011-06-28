В Москве обсудят проект Договора о зоне свободной торговли

В Москве проходит 50-е заседание Экономического совета Содружества Независимых государств.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестку дня заседания включено 10 вопросов, охватывающих различные аспекты экономического взаимодействия государств-участников СНГ.

Предметом обсуждения, в частности, станут проекты Договора о зоне свободной торговли, Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012-2015 годы) Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года, Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта государств-участников СНГ до 2020 года.

Украину на заседании представляет правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН.

Как отметил перед началом заседания председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ, сегодня в Министерстве экономического развития России прошли консультации по согласованию проекта Договора о зоне свободной торговли, и есть «подвижки».

Он подчеркнул, что Исполком СНГ и рабочие группы предлагают доработать проект договора и вынести на ближайшее заседание глав правительств Содружества.