Тропический ливень унес жизни 43 людей, 200 получили ранения

Число жертв мощного тропического ливня, начавшегося накануне в пакистанском городе Карачи, достигло 43 человек, около 200 получили ранения, сообщает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на официальные источники.

Для огромного города, расположенного в засушливой зоне, где дожди довольно редки, необыкновенно мощный тропический дождь стал настоящей катастрофой. Ливень вызвал обрушения крыш и глинобитных стен, обрывы линий электропередачи и короткие замыкания, отмечает РИА «Новости».

Стихия парализовала электроснабжение в ряде районов, обрывы электропроводов привели к пожарам, ливень, сопровождающийся сильным ветром, повалил деревья по всему городу. Работа общественного транспорта нарушена.

Власти Карачи принимают меры по ликвидации последствия стихийного бедствия.