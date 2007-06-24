Совет ЕС - за усиление полицейского сотрудничества

Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) подчеркивает важность усиления полицейского сотрудничества между странами-членами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в принятых сегодня выводах Совета ЕС.

В документе Совет ЕС, в частности, отмечает, что недавнее решение Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел интегрировать основные положения Прюмского соглашения (соглашение об усилении сотрудничества между полицией, подписанное семью странами - членами ЕС – УНИАН) в законодательство ЕС будут способствовать усилению трансграничного полицейского сотрудничества в борьбе с криминалитетом.

Кроме того, Совет ЕС поддержал идею трансформировать Конвенцию о Европоло в решение Совета ЕС, что должно усилить роль этой организации в Евросоюзе.

Как сообщал УНИАН, 12-13 июня Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС решил усилить роль Европоло. Согласно решению, Конвенция о создании и деятельности Европоло будет заменена специальным решением Совета ЕС, что повысит статус этой организации. Кроме того, министры решили, что с 1 января 2010 года финансирование Европоло будет осуществляться непосредственно из бюджета ЕС.

Совет министров ЕС также принял решение об усилении сотрудничества между странами-членами в области борьбы с организованной международной преступностью и терроризмом на базе Прюмского соглашения.

Политическое решение содержит в себе правила, которые регулируют условия и процедуру автоматического обмена данными о ДНК, данными дактилоскопии и определенными данными, касающимися регистрации автомобилей, условия использования данных во время трансграничных операций и с целью предотвращения терроризма.

При этом, Совет министров ЕС отметил необходимость четкого соблюдения фундаментальных прав, и, в частности, права на частную жизнь и защиту персональных данных.

Прюмское соглашение было подписано 27 мая 2005 года в немецком городе Прюм.

На сегодняшний день его подписали семь стран: Германия, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Нидерланды и Австрия. О своем желании присоединиться к документу заявили еще восемь стран - членов ЕС: Словения, Италия, Финляндия, Португалия, Болгария, Румыния, Греция и Швеция.

Создание Европоло было согласовано Маастрихтским соглашением ЕС от 7 февраля 1992 года. Первые операции Европол, офис которого находится в Гааге, начал выполнять 3 января 1994 года, прежде всего в области борьбы с распространением наркотиков. С 1 января 2002 года мандат Европоло был расширен на все наиболее серьезные международные преступления.

Конвенция о создании Европоло была ратифицирована всеми странами-членами ЕС и вступила в силу 1 октября 1998 года, а следовательно, полноценную активность Европол начал с 11 июля 1999 года.

Главная цель создания Европоло – усиление эффективности и сотрудничества стран-членов в борьбе с международным криминалом и терроризмом.