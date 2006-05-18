Польша изменила требования к документам на оформление виз

С 1 мая этого года для получения виз на выезд в Республику Польша нужно добавлять к анкетам цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см, что связано с введением польскими консульствами выдачи виз с фотографиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве генеральный консул Республики Польша в Украине Сильвестр ШОСТАК.

На брифинге также обращалось внимание на то, что фотографии должны быть напечатаны на высококачественной бумаге на светлом фоне, они должны быть сделаны в течение 6 последних месяцев, что позволит идентифицировать личность.

Также на брифинге говорилось, что в связи с неравномерной нагрузкой консульских учреждений и желанием разгрузить очереди и постепенным введением шенгенских принципов, начиная с 17 мая украинские граждане могут получать многократные польские визы в консульских учреждениях по территориальному принципу, то есть, по постоянному месту проживания граждан.

В связи с визитом в Республику Польша Папы Римского Бенедикта XVI, который начнется 25 мая, генконсульство РП в Киеве отдает предпочтение оформлению виз для организованных групп паломников из Украины, которые едут на встречу с Папой.

Как говорилось на брифинге, индивидуальные посетители ожидают получения виз как правило не более 3 часов, при условии, что их анкеты заполнены правильно и поданные документы соответствуют всем требованиям.

В Генконсульстве уточнили, что ежедневно выдается около 500-600 виз. При этом желающие посетить Польшу граждане Украины не должны иметь приглашений – достаточно заполнить анкету. Исключение составляют лишь те граждане, которые намерены получить визы для работы в Польше. Для этого нужно иметь специальное разрешение польских властей.

Также желающие выехать на учебу в Польшу должны иметь приглашение соответствующего польского вуза.