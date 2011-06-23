Украинцы за три месяца оставили в Польше 180 миллионов долларов

Граждане Украины в первом квартале текущего года купили в Польше товаров на сумму около 180 млн. долларов, что на более чем 20% больше показателей первого квартала прошлого года (1 долл. = 2,8 злот.).

Об этом сказано в исследовании Государственного управления статистики (GUS), которым располагает УНИАН.

По данным исследования, украинцы потратили в польских магазинах больше всех иностранцев, которые пересекали восточную наземную границу Польши с Украиной, Беларусью и Россией.

Белорусы в январе-марте потратили в Польше около 130 млн. долларов, а россияне и граждане других стран оставили в стране примерно по 20 млн. долларов.

Расходы всех иностранцев в Польше в первом квартале т.г. по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года увеличились на 40% до около 350 млн. долларов.

Украинцы традиционно чаще всего покупали у поляков строительные материалы (35%), домашнюю технику (около 20%) и автомобильные запчасти (15%).

В среднем каждый украинец тратил в польских магазинах меньше 200 долларов.

Белорусы в среднем тратили чуть больше украинцев, а россияне - около 70 долларов.

По данным польской статистики, частные покупки украинцев в Польше в первом квартале составили почти 20% официального польского экспорта в Украину.

Как сообщал УНИАН, по оценкам GUS, граждане Украины в прошлом году купили в Польше товаров на около 800 млн. долларов, что на 10% больше показателей 2009 года.

Украинское законодательство разрешает ввозить в страну "в частном порядке" (без таможенного оформления) товары стоимостью до 200 евро.

Справка УНИАН. GUS оценивает расходы пересекающих восточную границу Польши иностранцев и поляков на основе заполняемых ими анонимных анкет, в которых они декларируют планируемые затраты.

Польское статистическое ведомство проводит это исследование с середины 2008 года.

В первом квартале текущего года работники GUS в его рамках опросили более 30 тыс. человек.