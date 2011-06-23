В горячую зону «Фукусимы» таки пойдут японские пенсионеры?

Ликвидировать последствия аварии на японской АЭС "Фукусима-1" отправится группа бывших инженеров пенсионного возраста. Об этом сообщает Bloomberg.

Возглавить "Корпус опытных ветеранов", участниками которого записались уже свыше 200 человек, включая бывших работников атомной промышленности, взялся бывший инженер компании Sumitomo Metal Industries 72-летний Ясутеру ЯМАДА (Yasuteru Yamada). По его словам, правительство Японии уже поддержало его инициативу, и теперь Я.ЯМАДЕ осталось получить согласие на проведение операции со стороны оператора АЭС, компании «Терсо».

Как передает Лента.ру, в настоящее время «Терсо» активно занимается поиском рабочих для ликвидации последствий серии взрывов на реакторах АЭС "Фукусима-1". По данным на 19 июня, в зоне с повышенным радиационным фоном рядом с АЭС было задействовано чуть более тысячи сотрудников компании. Основной их задачей является восстановление системы охлаждения реакторов и откачка 105 миллионов литров радиоактивной воды, скопившейся на станции. Откачка загрязненной воды необходима еще и потому, что, по мнению экспертов, существует значительный риск радиоактивного заражения прибрежных вод Японии.

Как заявил Я.ЯМАДА, который собирается возглавить группу из пяти бывших инженеров, он и его товарищи полностью осознают степень опасности, которая им грозит. Им, в частности, предстоит проводить работы непосредственно в зданиях поврежденных энергоблоков АЭС. По разным данным, уровень радиации внутри энергоблоков может достигать одного зиверта в час при действующем в Японии ограничении в 250 миллизиверт в год. Пребывание в зоне с таким уровнем радиации в течение четырех часов может привести к смерти в течение нескольких месяцев. "Я морально готов к смерти, но я не камикадзе. Я постараюсь максимально себя защитить и вернуться обратно живым", - пояснил Я.ЯМАДА.

Для обеспечения безопасности своих рабочих «Терсо» планирует дополнительно закупить 500 охлаждающих жилетов: температура в зданиях энергоблоков остается высокой.

Напомним, серия взрывов на АЭС "Фукусима-1" произошла 11 марта 2011 года после землетрясения и цунами. В результате из строя вышли системы автоматического охлаждения реакторов. В районе станции резко повысился радиационный фон. Жители населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от "Фукусимы-1", были эвакуированы. В начале июня стало известно, что количество радиоактивного материала, выброшенного в атмосферу в первые дни после серии аварий на "Фукусиме-1", недооценили в два раза.