США: за Каддафи решение примут другие

Лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи не уйдет с поста добровольно, признал министр обороны США Роберт Гейтс. По его словам, такое решение будет принято кем-то другим, вероятно, военными либо членами семьи полковника. По его словам, в Пентагоне все сходятся во мнении, что режим М.Каддафи все равно падет, передает CNN.

Р.Гейтс заверил, что союзники будут продолжать операцию в Ливии, а США "поддержит их в этом".

По его словам, М.Каддафи не представлял прямой угрозы США, однако она существовала для ряда американских союзников. "Тех самых, которые пришли к нам на помощь в Афганистане", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.