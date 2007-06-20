Выставка памяти жертв фашистского геноцида на Украине пройдет в Париже

Выставка, посвященная жертвам фашистского геноцида евреев на Украине в 1941-1944 годах, открывается в среду в парижском музее памяти жертв Холокоста.

"Эта выставка, свидетельствующая о геноциде 1,5 миллионов украинских евреев, уничтоженных в годы войны, собрала живые свидетельства трагических событий тех дней. И она впервые открывается в Париже", - сказал журналистам на презентации выставки один из ее организаторов Патрик Дебуа.

На экспозиции представлены страшные фотографии, запечатлевшие сотни расстрелянных людей, брошенных в ямы. Представлены также найденные на местах расправ гильзы и фашистское оружие. Кроме того, здесь каждый может посмотреть документальные съемки, сделанные в 2000-2006 годах, и послушать интервью с немногочисленными выжившими в те годы свидетелями событий.

"Наша команда из 11 человек работала на Украине с 2000 по 2003 год. Мы собрали более 600 свидетельств как устных, записанных на видео, так и вещественных: это и фотографии, и документы, дневниковые записи, оружие, гильзы. И вот сейчас музей дал нам согласие на выставку", - сказал Дебуа, добавив, что поиски все еще продолжаются и будут вестись как минимум до 2010 года.

Он сообщил, что французско-украинская команда, состоящая из историков, археологов, переводчиков и других специалистов, исследовала все 25 украинских областей на протяжении нескольких лет. При этом на одну область уходило в целом пять недель, уточнил Дебуа.

По его словам, на Украине большинство мест, где были сожжены или расстреляны фашистами евреи, а потом закопаны, никак не обозначаются. На выставке представлены фотографии и видеозаписи с современным изображением этих мест, которые в основном представляют из себя заросшие поля, и на них очень редко можно увидеть памятники жертвам. Как отмечает Дебуа, месторасположение многих захоронений удалось обнаружить благодаря рассказам местных жителей - свидетелей.

"Нами было найдено 506 рвов, где были зарыты тела расстрелянных евреев. Главная задача - обозначить места, где произошли эти зверства и установить мемориалы, чтобы люди помнили и чтили память жертв", - сказал Дебуа.

Выставка будет открыта до 30 ноября в Париже. В январе, по словам Дебуа, организаторы перевезут ее в США. "Возможно, мы привезем эту выставку и в Украину", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.