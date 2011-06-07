Путин: шайба или мяч на украинской стороне

В вопросе вступления Украины в Таможенный союз и Единое экономическое пространство «мяч на украинской стороне».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН перед началом 8-го заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской Межгосударственной комиссии.

«У нас уже накоплен успешный опыт взаимодействия – российские и украинские предприятия реализуют совместные высокотехнологические проекты в атомной энергетике, авиации, судостроении, космической техники. Конечно, для реализации этих масштабных замыслов необходимы иные системные условия. Убежден, новые возможности для участников экономической жизни, для бизнеса наших стран открыло бы и более активное подключение Украины к многосторонним интеграционным процессам – прежде всего, к Таможенному союзу и ЕЭП», - сказал В.ПУТИН.

«Мы прекрасно понимаем, если выражаться спортивным языком, шайба или мяч - на украинской стороне, и это чисто украинское решение, нужно посмотреть, взвесить, если будет такая политическая воля, желание, экономически просчитаны последствия, мы будем это приветствовать», - добавил он.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что Россия готова к тому, чтобы Украина подключалась к этим интеграционным объединениям более активно.

Он также отметил, что Украине и РФ надо предпринять усилия для расширения прямых связей между регионами и деловыми кругами двух стран.

В.ПУТИН подчеркнул, что странам нужны совместные проекты, основанные на конкурентных преимуществах двух стран, объединение промышленного, технологического кадрового потенциала России и Украины. По его словам, такие проекты должны вложиться в логику курса на развитие и обновление национальных экономик.

Кроме того, В.ПУТИН отметил, что в ходе переговоров с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ состоялся обмен мнениями по всем актуальным темам российско-украинских отношений.

«Очень подробно поговорили практически по всем направлениям», - сказал он.

По словам В.ПУТИНА, повесткой дня заседания также охватывается весь спектр российско-украинских отношений, в том числе взаимодействие в энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, космической и авиационной индустрии.

Российский премьер подчеркнул, что в целях подготовки к сегодняшней встрече профильными ведомствами проведена масштабная работа, состоялись заседания практически всех отраслевых подкомиссий.

В.ПУТИН отметил, что торгово-экономические контакты Украины и РФ демонстрируют устойчивую и позитивную динамику, быстро растет взаимный товарооборот. В частности, в 2010 году он прибавил 62% и составил 37 млрд. долл. США. Он подчеркнул, что в текущем году страны рассчитывают превысить докризисный уровень товарооборота.

По мнению В.ПУТИНА, важно не только наращивать взаимную торговлю, а стратегической целью является выход на новый качественный уровень делового сотрудничества, развитие производственной кооперации, партнерство в высокотехнологичных сферах, стимулирование взаимных долгосрочных инвестиций.

Он отметил, что в 2010 году объем взаимных инвестиций увеличился и составил более 1 млрд. со стороны России в украинскую экономику, а украинские инвестиции превысили 200 млн. долл.