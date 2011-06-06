В Беларуси задерживают интернет-активистов
23:35, 06 июня 2011Мир
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Выражающих в сети протест
В Беларуси власти задерживают активистов, выражающих свою оппозиционную позицию в интернете.
Как сообщает «Эхо Москвы», в частности, под стражу был взят Дмитрий НЕФЕДОВ - администратор сообщества «Революция через социальную сеть».
По данным белорусской газеты «Наша Нива», на квартиру к оппозиционеру пришли сотрудники КГБ, которые провели обыск и изъяли компьютер.
Ранее был задержан, но затем отпущен еще один активист, также создавший в интернете протестную группу.
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