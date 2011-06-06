80 сирийских полицейских погибли, попав в засаду

80 сотрудников правоохранительных органов Сирии погибли, попав засаду в районе города Джиср-эш-Шугур на северо-западе страны, передает Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Ранее сообщалось о 40 убитых полицейских. Есть также сообщения о 120 погибших, со ссылкой на сирийское госагентство SANA. Деятельность иностранных СМИ в Сирии запрещена, в связи с чем невозможно ни подтвердить информацию из независимых источников, ни получить дополнительных деталей происшествия.

Силовики последние несколько дней проводили в этой части страны спецоперацию по подавлению антиправительственных выступлений. Как говорится в сообщении, они попали в засаду, когда направлялись в город по призыву местных жителей, просивших "защиты от вооруженных банд".

Как передает сирийское телевидение, сотрудникам правоохранительных органов противостояли несколько сот вооруженных людей.

"Им (силовикам) удалось разблокировать один из кварталов, который какое-то время удерживали боевики, и теперь они ведут бой за контроль над другими районами", - цитирует РИА "Новости" сообщение телеканала.

Как передает Reuters, государственные СМИ Сирии впервые сообщают о столь масштабных столкновениях сотрудников силовых органов с оппозиционерами.