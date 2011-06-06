Еврокомиссия будет оценивать эффективность борьбы с коррупцией в ЕС

Еврокомиссия будет каждые два года оценивать эффективность борьбы с коррупцией в Европейском Союзе и странах-членах ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, решение ввести новый механизм мониторинга и оценки прогресса в области борьбы с коррупцией было принято сегодня.

Согласно сообщению пресс-службы Еврокомиссии, первый доклад будет подготовлен уже в 2013 году. Этот документ будет основываться на оценках уже существующих мониторинговых механизмов в рамках Совета Европы, ООН и Организации экономического сотрудничества и развития, независимых экспертов и представителей гражданского общества.

«В то время, когда законодательные рамки на международном и европейском уровне остаются достаточно продвинутыми, мы увидели, что реализация в странах-членах остается очень неровной», - заявила комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЕМ.

В ближайшее время Еврокомиссия также планирует представить предложения об изменении правил ЕС о конфискации криминальных активов, а в 2012 году – стратегию улучшения криминально-финансовых расследований и План действий для улучшения криминальной статистики.

Как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, сегодня каждый четвертый из пяти жителей Евросоюза считает коррупцию основной проблемой в своей стране. При этом, «стоимость» коррупции для экономики ЕС оценивается в 120 млрд. евро ежегодно, что составляет около 1% ВВП Европы.