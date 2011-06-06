Польша хочет поставить ограду вокруг места Смоленской катастрофы

МИД РФ подтвердил факт направления польской стороной запроса об установлении ограждения вокруг места крушения президентского Ту-154 под Смоленском, сообщили в понедельник РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Да, действительно, такое обращение было. И оно рассматривается", - сказал собеседник агентства, не сообщив никаких подробностей.

Ранее пресс-секретарь польского МИД Марчин БОСАЦКИЙ сообщил, что правительство Польши уже получило согласие польской и российской прокуратуры и сейчас ожидает лишь подтверждения от местных властей в Смоленске. Металлическое ограждение будет установлено на средства польского правительства.

Президентский самолет Ту-154М потерпел крушение под Смоленском при заходе на посадку на аэродром "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Кроме президента Польши Леха Качиньского, на борту находилась его супруга, а также часть руководства страны, которые направлялись на памятные мероприятия в Катынь. Погибли все 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) 12 января 2011 года обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.