На выборах мэра Кишинева побеждает компартия

По данным обработки 99% бюллетеней

По данным после обработки 99% бюллетеней, кандидат от Партии коммунистов Игорь Додон побеждает на выборах мэра Кишинева. Он уверенно (52%) обошел действующего мэра, кандидата от Либеральной партии Дорина Киртоакэ (43%). Эти цифры прямо противоположны данным экзит-пола, проведенного Центром социологических исследований CBS AXA по заказу телекомпании PublikaTV: Додон - 41%, Киртоакэ - 52,7%. Окончательные результаты выборов станут известны позднее в понедельник.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter