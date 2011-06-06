На выборах мэра Кишинева побеждает компартия
07:54, 06 июня 2011Мир
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По данным обработки 99% бюллетеней
По данным после обработки 99% бюллетеней, кандидат от Партии коммунистов Игорь Додон побеждает на выборах мэра Кишинева. Он уверенно (52%) обошел действующего мэра, кандидата от Либеральной партии Дорина Киртоакэ (43%).
Эти цифры прямо противоположны данным экзит-пола, проведенного Центром социологических исследований CBS AXA по заказу телекомпании PublikaTV: Додон - 41%, Киртоакэ - 52,7%.
Окончательные результаты выборов станут известны позднее в понедельник.
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