Обнародованы экзит-полы на президентских выборах в Перу

Во втором туре президентских выборов в Перу лидирует националист Ольянта Умала, свидетельствуют данные опросов избирателей на выходе с участков, сообщает РИА "Новости".

За лидера Националистической партии Ольянта Умалу проголосовали 52,6% избирателей. За представительницу либералов Кейко Фухимори - 47,4%.

Умала пользуется большой поддержкой среди малоимущих слоев и коренных жителей Перу - индейцев. Это наиболее бедные южные и центральные районы страны.