Обнародованы экзит-полы на президентских выборах в Перу
01:04, 06 июня 2011Мир
1034 0
Лидирует оппозиционный политик
Во втором туре президентских выборов в Перу лидирует националист Ольянта Умала, свидетельствуют данные опросов избирателей на выходе с участков, сообщает РИА "Новости".
За лидера Националистической партии Ольянта Умалу проголосовали 52,6% избирателей. За представительницу либералов Кейко Фухимори - 47,4%.
Умала пользуется большой поддержкой среди малоимущих слоев и коренных жителей Перу - индейцев. Это наиболее бедные южные и центральные районы страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter