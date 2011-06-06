В Гонконге арестованы 53 человека

В Гонконге были арестованы 53 участника несанкционированной демонстрации, которая состоялась после акции, посвященной 22-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что арестованные протестовали против задержания людей, требующих освобождения китайского художника Ай Вэйвэя, известного критикой китайских властей. Они были среди участников шествия, начавшегося после акции, посвященной памяти жертв трагедии 22-летней давности.

4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время разгона демонстрации сторонников демократизации погибли несколько сотен человек.