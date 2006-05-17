Швейцария станет ближе к Украине

Федеральная миграционная служба Швейцарской Конфедерации обещает тщательным образом проработать правовые аспекты украинской инициативы о дальнейшем упрощении визового режима с Украиной и предоставить официальный ответ в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь во время встречи делегации Федеральной миграционной службы Швейцарской Конфедерации, которую возглавлял заместитель директора службы Урс фон АРБ, с заместителем министра иностранных дел Украины Николаем МАЙМЕСКУЛОМ.

В частности, как указывается в сообщении, “в ответ на инициативу украинской стороны относительно дальнейшего упрощения визового режима с Украиной путем увеличения срока действия швейцарских многократных виз для украинских граждан от одного до трех лет, пересмотра процедуры выдачи виз консульскими учреждениями Швейцарской Конфедерации с целью ее облегчения, снижения тарифов консульского сбора за выдачу виз и тому подобное, делегация Федеральной миграционной службы выразила готовность к встречным шагам, пообещав тщательным образом проработать правовые аспекты этих предложений и предоставить официальный ответ в ближайшее время”.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в миграционной сфере, в частности состояние выполнения межправительственного Соглашения о реадмиссии лиц.

В ходе переговоров стороны также обменялись опытом относительно деятельности украинских и швейцарских государственных органов по регулированию миграционной проблематики, механизмов обмена информацией и координации действий между причастными ведомствами и МИД, процесса расширения договорной базы о реадмиссии нелегальных мигрантов, решения вопросов предоставления разрешения на проживание искателям убежища и беженцам, внедрения паспортно-визовых документов с биометрическими идентификаторами и тому подобное.

Делегации одобрительно оценили состояние выполнения Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о реадмиссии лиц, которые находятся на территориях государств незаконно, заключенного 11.07.2003 г.