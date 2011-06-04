В Молдове объявлен день тишины перед выборами

День тишины объявлен в субботу в Молдове в преддверии выборов в местные органы власти, которые состоятся 5 июня.

Отпечатано 7,66 миллиона бюллетеней - по числу граждан с правом голоса, - из которых 5,4 миллиона бюллетеней - на государственном, молдавском языке. Наблюдателями зарегистрировались 130 международных экспертов и 90 - национальных.

"На 98 должностей примаров (мэров) претендует 4900 кандидатов, при этом в столице Гагаузии - городе Комрате зарегистрирован своеобразный рекорд. Там кресло главы города будут оспаривать 86 конкурентов и вместо бюллетеня, длина которого составила бы 2,5 метра, отпечатана брошюра для голосования", - сообщил председатель ЦИК Юрий Чокан.

По мнению экспертов, основная борьба развернется в столице страны Кишиневе, где за пост мэра будут бороться 13 кандидатов. 12 из них представляют политические партии и движения, один - независимый кандидат.

Интригу этим выборам придает то, что партии правящего в Молдове альянса "За европейскую интеграцию" - Либерально-демократическая, Демократическая и Либеральная - не смогли выдвинуть единого кандидата на пост мэра Кишинева, несмотря на неоднократные призывы лидеров, замечает РИА "Новости".

По прогнозам экспертов, наибольшие шансы выйти во второй тур, или даже победить в первом, имеет представитель Партии коммунистов Игорь Додон. Если второй тур будет, то его соперником станет нынешний мэр Кишинева, заместитель главы Либеральной партии Дорин Киртоаке.